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Відмовляться від кондиціонерів: Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії

П'ятниця 07 червня 2024 16:20
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Відмовляться від кондиціонерів: Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії Ілюстративне фото: Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України доручив органам державної влади завдання зменшити споживання електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив під час засідання Кабміну 7 червня.

"Працюємо над тим, аби зменшити споживання. Починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду", - розповів Шмигаль.

За його словами, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Окрім того, аналогічні кроки було рекомендовано зробити правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення.

"Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності", - зауважив прем'єр.

Однак він розповів, що винятком буде використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу.

Відключення світла в Україні

Через цілеспрямовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі України енергетики були змушені запровадити графіки відключення світла. Однак через перевищення лімітів використання електроенергії також періодично вводяться аварійні відключення.

На фоні цього українців просять відповідальніше ставитись до споживання електрики - за можливості не використовувати кондиціонери, а домашніми справами займатись не у пікові години навантаження.

У п'ятницю, 7 червня, світло в Україні планують вимикати за графіками протягом усього дня. Однак у випадку виходу за встановлені ліміти - можливі аварійні відключення.

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Денис Шмигаль Графік відключення світла
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