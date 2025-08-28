ua en ru
Масована атака на Київщину: ОВА оновила дані про наслідки нічної атаки

Київська область, Четвер 28 серпня 2025 11:49
Масована атака на Київщину: ОВА оновила дані про наслідки нічної атаки Фото: росіяни всю ніч били по столиці та околицях (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Каріна Левицька

Вночі Росія завдала масованого удару по Київській області, вражаючи житлові будинки, медичні заклади та іншу цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.

"Росія знову цинічно била по мирних населених пунктах: житлових будинках та навіть лікарні. Тривога в різних районах області тривала понад 12 годин", - наголосив він.

За словами глави ОВА, зафіксовані пошкодження у чотирьох районах:

  • Фастівському,
  • Обухівському,
  • Броварському,
  • Вишгородському.
Фото: росіяни вночі били по Київській області (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Внаслідок ворожих ударів постраждала обласна клінічна лікарня, що знаходиться у столиці: вибито близько пʼяти десятків вікон, пошкоджено віконні рами та двері, пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього. Крім того:

  • • пошкоджено 19 приватних житлових будинків,
  • 1 квартиру в багатоповерхівці,
  • • пошкоджено 4 автомобілі.

У Фастівському районі травмовано 33-річного чоловіка. Від ворожого удару він отримав різані рани грудної клітини та ноги. Наразі йому вже надана вся медична допомога у місцевій лікарні після чого чоловік знаходиться на амбулаторному спостереженні.

Проте наслідки атаки фіксуються й надалі. ОВА працює разом із місцевою владою та партнерами, щоб якнайшвидше надати допомогу людям і відновити пошкоджене.

"Ворог намагається тероризувати населення Київщини, атакуючи житлові квартали та медичні установи. Але жодні удари не зламають нашу стійкість", - наголосив Калашник.

Атака на Київ

Сьогодні вночі Київ знову зазнав масштабного удару з боку російських окупантів. У Дарницькому районі ракета влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів.

Попередньо повідомляється, що снаряд потрапив на рівні третього-четвертого поверху, спричинивши значні руйнування. РБК-Україна підготувало репортаж з Києва після атаки.

Через атаку тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць, а на місцях працюють близько 500 рятувальників і 1000 правоохоронців.

Унаслідок удару постраждала цивільна інфраструктура, є травмовані та загиблі. Рятувальні служби продовжують розбір завалів та надання допомоги постраждалим. Влада закликає киян залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на атаку та закликав міжнародних партнерів, зокрема Китай і Угорщину, до рішучих дій проти агресії Росії.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

