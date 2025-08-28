Масована атака на Київщину: ОВА оновила дані про наслідки нічної атаки
Вночі Росія завдала масованого удару по Київській області, вражаючи житлові будинки, медичні заклади та іншу цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.
"Росія знову цинічно била по мирних населених пунктах: житлових будинках та навіть лікарні. Тривога в різних районах області тривала понад 12 годин", - наголосив він.
За словами глави ОВА, зафіксовані пошкодження у чотирьох районах:
- Фастівському,
- Обухівському,
- Броварському,
- Вишгородському.
Внаслідок ворожих ударів постраждала обласна клінічна лікарня, що знаходиться у столиці: вибито близько пʼяти десятків вікон, пошкоджено віконні рами та двері, пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього. Крім того:
- • пошкоджено 19 приватних житлових будинків,
- 1 квартиру в багатоповерхівці,
- • пошкоджено 4 автомобілі.
У Фастівському районі травмовано 33-річного чоловіка. Від ворожого удару він отримав різані рани грудної клітини та ноги. Наразі йому вже надана вся медична допомога у місцевій лікарні після чого чоловік знаходиться на амбулаторному спостереженні.
Проте наслідки атаки фіксуються й надалі. ОВА працює разом із місцевою владою та партнерами, щоб якнайшвидше надати допомогу людям і відновити пошкоджене.
"Ворог намагається тероризувати населення Київщини, атакуючи житлові квартали та медичні установи. Але жодні удари не зламають нашу стійкість", - наголосив Калашник.
Атака на Київ
Сьогодні вночі Київ знову зазнав масштабного удару з боку російських окупантів. У Дарницькому районі ракета влучила в п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під’їздів.
Попередньо повідомляється, що снаряд потрапив на рівні третього-четвертого поверху, спричинивши значні руйнування. РБК-Україна підготувало репортаж з Києва після атаки.
Через атаку тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць, а на місцях працюють близько 500 рятувальників і 1000 правоохоронців.
Унаслідок удару постраждала цивільна інфраструктура, є травмовані та загиблі. Рятувальні служби продовжують розбір завалів та надання допомоги постраждалим. Влада закликає киян залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.
Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на атаку та закликав міжнародних партнерів, зокрема Китай і Угорщину, до рішучих дій проти агресії Росії.
Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.