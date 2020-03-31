Два пациента с коронавирусом умерли в Черновицкой области

От коронавируса в Черновицкой области сегодня, 31 марта, умерли два человека. Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что сегодня умерли двое пациентов с подтвержденным COVID-19. В частности, умерла женщина 1955 года рождения, которая 25 марта попала в Хотинскую центральную районную больницу, до этого три дня лечилась дома. Вчера ей начали проводить неинвазивную вентиляцию легких, но сегодня состояние резко ухудшилось и женщина умерла.

Второй умерший - мужчина 1962 года, который был госпитализирован в Областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта находился в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина болел также сахарным диабетом.

Напомним, ранее сообщалось, что в реанимационных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области находятся 7 пациентов с коронавирусом.

Кроме того, сегодня в Сумской области была зафиксирована вторая смерть от коронавируса.