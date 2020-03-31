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Коронавирус в Черновицкой области: в реанимации 7 человек

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 15:18
Коронавирус в Черновицкой области: в реанимации 7 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подавляющее большинство этих пациентов - старшего возраста

В реанимационных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области находится 7 пациентов с коронавирусом на неинвазивной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Кроме того, в тяжелом состоянии, еще 2 пациентов, они на кислородной дотации.

"Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Кицманской ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19. Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19", - рассказали в ОГА.

Подавляющее большинство этих пациентов старшего возраста. Как правило, болезнь протекает тяжело у людей, имеющих сопутствующие патологии, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или избыточный вес.

Напомним, в Ивано-Франковске в областном родильном доме умерла роженица с подозрением на коронавирус.

РБК-Украина писало, что в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с пневмонией. Всего в столице протестировано 1900 людей на наличие коронавирусной инфекции.

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