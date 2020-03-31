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В Сумской области зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 17:45
В Сумской области зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла жительница села Казацкое Конотопского района

По состоянию на 31 марта в Сумской области зафиксирована вторая смерть от коронавируса. Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский, передают местные СМИ.

По его словам, умерла 59-летняя жительница села Казацкое Конотопского района. Он также добавил, что ранее 25 марта умерла 78-летняя женщина из этого села, которая была знахаркой. Также сообщается, что обе они лежали в одной палате.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области подтвердили 7 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшнее утро в регионе было 17 зараженных, еще у 9 человек подозревают коронавирус. В целом по Украине на сегодня 549 подтвержденных случаев, из них 69 были подтверждены за последние сутки. При этом наибольшее количество случаев COVID-19 в Киеве - 107.

Также стало известно, что Кабинет министров разрешил украинцам с подтвержденным COVID-19 в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины. Таким людям необходимо соблюдать требование о наличии защитной маски.

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