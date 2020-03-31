Два пацієнти з коронавірусом померли в Чернівецькій області

Від коронавірусу в Чернівецькій області сьогодні, 31 березня, померли дві людини. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні померли двоє пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Зокрема, померла жінка 1955 року народження, яка 25 березня потрапила в Хотинську центральну районну лікарню, до цього три дні лікувалася вдома. Вчора їй почали проводити неінвазивну вентиляцію легенів, але сьогодні стан різко погіршився і жінка померла.

Другий померлий - чоловік 1962 року, який був госпіталізований до Обласної клінічної лікарні 24 березня. З 27 березня перебував у реанімації в тяжкому стані, чоловік хворів також на цукровий діабет.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в реанімаційних відділеннях медичних установ Чернівецької області знаходиться 7 пацієнтів з коронавірусом.

Крім того, сьогодні в Сумській області була зафіксована друга смерть від коронавірусу.

