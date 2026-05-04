Два напади на торговельні судна зафіксували біля Ормузької протоки

Два інциденти за одну добу

У першому випадку танкер повідомив про влучання невідомих снарядів. Інцидент стався за 78 морських миль на північ від ОАЕ. Екіпаж у безпеці, забруднення довкілля не зафіксовано.

У другому випадку капітан балкера, що рухався на північ, повідомив про напад кількох малих суден за 11 морських миль на захід від іранського Сіріка. Екіпаж також не постраждав.

Британська морська торгова організація UKMTO закликає всі судна у районі проявляти обережність і повідомляти про підозрілу активність.