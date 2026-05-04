Два нападения на торговые суда зафиксировали возле Ормузского пролива

Два инцидента за одни сутки

В первом случае танкер сообщил о попадании неизвестных снарядов. Инцидент произошел в 78 морских милях к северу от ОАЭ. Экипаж в безопасности, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Во втором случае капитан балкера, который двигался на север, сообщил о нападении нескольких малых судов в 11 морских милях к западу от иранского Сирика. Экипаж также не пострадал.

Британская морская торговая организация UKMTO призывает все суда в районе проявлять осторожность и сообщать о подозрительной активности.