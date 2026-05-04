Два нападения на торговые суда зафиксировали возле Ормузского пролива
3 мая зафиксировано два нападения на торговые суда в районе Ормузского пролива. Танкер получил попадание неизвестными снарядами в 78 морских милях к северу от Фуджейры в ОАЭ. Балкер атаковали несколько малых судов вблизи иранского города Сирик. Экипажи обоих судов не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UKMTO.
Два инцидента за одни сутки
В первом случае танкер сообщил о попадании неизвестных снарядов. Инцидент произошел в 78 морских милях к северу от ОАЭ. Экипаж в безопасности, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.
Во втором случае капитан балкера, который двигался на север, сообщил о нападении нескольких малых судов в 11 морских милях к западу от иранского Сирика. Экипаж также не пострадал.
Британская морская торговая организация UKMTO призывает все суда в районе проявлять осторожность и сообщать о подозрительной активности.
Перемирие между США и Ираном продолжается с 8 апреля, однако Ормузский пролив до сих пор фактически закрыт. Ранее через него транспортировалось около 20% мировых объемов нефти и газа.
По данным отдельных источников, Тегеран смягчил свою позицию: отказался от нескольких предыдущих требований и согласился вынести собственную ядерную программу на переговоры с Вашингтоном. Обновленный проект соглашения также предусматривает постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе после снятия американской блокады.
Тем временем министр иностранных дел Германии провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Берлин призывает Тегеран отказаться от ядерного оружия и открыть пролив.
Несмотря на то, что пролив до сих пор заблокирован, глава Министерства финансов США Скотт Бессент уверяет: цены на нефть упадут уже до конца года. Причиной станет выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, нарастит добычу.