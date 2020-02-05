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Два футболиста сборной Украины заявлены на плей-офф Лиги чемпионов

Новости » Спорт     05.02.2020 - 11:12
Два футболиста сборной Украины заявлены на плей-офф Лиги чемпионов
Фото: Зинченко и Малиновский (facebook.com/UaNationalFootball)

УЕФА обнародовал обновленные списки игроков

Два представителя сборной Украины в Лиге чемпионов сезона 2019/20 сохранили места в заявках своих команд на плей-офф турнира. Обновленные списки игроков были опубликованы на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Александр Зинченко под 11 номером вошел в заявку английского "Манчестер Сити", который в 1/8 финала сыграет против испанского "Реала" (26 февраля в Мадриде и 17 марта в Манчестере).

Руслан Малиновский с номером 18 вошел в заявку итальянской "Аталанты", которая в 1/8 финала сойдется с "Валенсией" (19 февраля в Милане и 10 марта в Валенсии).

Напомним, "Аталанта" выбила чемпиона Украины "Шахтер" из главного клубного турнира Лиги чемпионов. Донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Луиша Каштру сойдутся с португальской "Бенфикой". Первую игру "горянки" проведут на своем поле 20 февраля, ответный - 27 февраля на выезде.

Групповой этап Лиги Европы не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".

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