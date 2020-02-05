ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Два футболіста збірної України заявлені на плей-офф Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     05.02.2020 - 11:12
Два футболіста збірної України заявлені на плей-офф Ліги чемпіонів
Фото: Зінченко і Малиновський (facebook.com/UaNationalFootball)

УЄФА оприлюднив оновлені списки гравців

Два представники збірної України в Лізі чемпіонів сезону 2019/20 зберегли місця в заявках своїх команд на плей-офф турніру. Оновлені списки гравців були опубліковані на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Олександр Зінченко під 11 номером ввійшов до заявки англійського "Манчестер Сіті", який в 1/8 фіналу зіграє проти іспанського "Реалу" (26 лютого в Мадриді й 17 березня в Манчестері).

Руслан Маліновський з номером 18 увійшов до заявки італійської "Аталанти", яка в 1/8 фіналу зійдеться з іспанською "Валенсією" (19 лютого в Мілані та 10 березня у Валенсії).

Нагадаємо, "Аталанта" вибила чемпіона України "Шахтар" з головного клубного турніру Ліги чемпіонів. Донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. В 1/16 фіналу Ліги Європи підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською "Бенфікою". Першу гру "горянки" проведуть на своєму полі 20 лютого, у відповідь - 27 лютого на виїзді.

Груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".

Роналду став найкращим бомбардиром турнірів УЄФА в 2019 році Гравець збірної України Ярмоленко вибув з ладу до кінця січня
Новини України Збірна УкраїниУЕФАЗинченкоплей-оффЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся