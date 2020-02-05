Два футболіста збірної України заявлені на плей-офф Ліги чемпіонів

Фото: Зінченко і Малиновський (facebook.com/UaNationalFootball)

УЄФА оприлюднив оновлені списки гравців

Два представники збірної України в Лізі чемпіонів сезону 2019/20 зберегли місця в заявках своїх команд на плей-офф турніру. Оновлені списки гравців були опубліковані на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Олександр Зінченко під 11 номером ввійшов до заявки англійського "Манчестер Сіті", який в 1/8 фіналу зіграє проти іспанського "Реалу" (26 лютого в Мадриді й 17 березня в Манчестері).

Руслан Маліновський з номером 18 увійшов до заявки італійської "Аталанти", яка в 1/8 фіналу зійдеться з іспанською "Валенсією" (19 лютого в Мілані та 10 березня у Валенсії).

Нагадаємо, "Аталанта" вибила чемпіона України "Шахтар" з головного клубного турніру Ліги чемпіонів. Донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. В 1/16 фіналу Ліги Європи підопічні Луїша Каштру зійдуться з португальською "Бенфікою". Першу гру "горянки" проведуть на своєму полі 20 лютого, у відповідь - 27 лютого на виїзді.

Груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".