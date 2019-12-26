Игрок сборной Украины Ярмоленко выбыл из строя до конца января

Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

Андрей второй год подряд не поможет своей команде во время самого горячего периода в АПЛ

Футболист сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил очередную травму, из-за которой не будет играть до конца января 2020 года. Об этом сообщает zbirna.com.

Атакующий полузащитник повредил приводящую мышцу бедра и не поможет своему английскому клубу от трех до четырех недель. Интересно, что травма второй год подряд выбивает футболиста сборной Украины из строя во время самого горячего периода в английской Премьер-лиге.

30-летний футболист пропустит минимум 5 матчей - против "Лестера", "Борнмута", "Джиллингема", "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертона". Возможно, он успеет восстановиться ко встрече против "Лестера" 22 января.

В этом сезоне Ярмоленко забил три гола и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за "молотобойцев". Последний раз выходил на поле 14 декабря, а в основе не был больше месяца - с 23 ноября.

При этом на днях появилась информация, что "Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко в зимнее трансферное окно.

Напомним, УЕФА назвал финт украинца в матче квалификации Евро-2020 против Португалии лучшим моментом игрового дня.