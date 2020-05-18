За два дня из Польши в Украину пешком пришли почти 3 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из 4 работающих пунктов пропуска на границе с Польшей пропуск пешеходов осуществляется только в "Шегинях"

С 16 мая через пешеходный пункт пропуска "Шегини" в направлении Украины пересекли почти 3 тыс. человек. Только за минувшие сутки количество украинцев, которые пришли из Польши, составило более 1,8 тыс. человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска - "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини". Пропуск пешеходов через границу осуществляется только в "Шегинях".

"С начала восстановления работы этого пункта пропуска, с 16.05.2020 г., в нем пересекли границу на вход в Украину почти 2,9 тыс. человек. Во второй день работы через этот пункт пропуска пришли из Польши более 1,8 тыс. человек - почти вдвое больше, чем в первый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство граждан, которые прибывают в Украину, устанавливают на мобильные телефоны приложение "Дій вдома".

"В случае если лицо, которое прибыло из-за границы не желает, или не имеет возможности установить приложение "Дій вдома", пограничники информируют об этом представителей санитарно-карантинных подразделений и Нацполиции для доставки его к месту обязательной обсервации", - сообщили в ГПСУ.

Двухнедельный карантин должны проходить украинцы, которые хотят попасть как в Украину, так и в Польшу.

Напомним, 13 мая Кабинет министров принял постановление, разрешив открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей. При этом в постановлении не указывалась дата открытия ПП. Официально о дате открытия пункта пропуска было сообщено только за несколько часов до возобновления его работы.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что закрытые из-за карантина в Украине границы могут быть открыты после 15 июня.

Автор: Роман Калиниченко