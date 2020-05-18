За два дні з Польщі в Україну пішки потрапили майже 3 тис. осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 4 працюючих пунктів пропуску на кордоні з Польщею пропуск пішоходів здійснюється лише в "Шегинях"

З 16 травня через пішохідний пункт пропуску "Шегині" в напрямку України перетнули майже 3 тис осіб. Тільки за минулу добу кількість українців, які прийшли з Польщі, склала понад 1,8 тис. осіб.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Наразі на кордоні з Польщею функціонують 4 пункти пропуску - "Ягодин", "Краківець", "Рава-Руська" та "Шегині". Пропуск пішоходів через українсько-польський кордон здійснюється лише в "Шегинях".

"З часу відновлення роботи цього пункту пропуску, з 16.05.2020 р., у ньому перетнуло кордон на вхід в Україну майже 2,9 тисячі осіб. У другий день роботи через цей пункт пропуску прийшли з Польщі понад 1,8 тисячі осіб – майже вдвічі більше, ніж у перший", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість громадян, які прибувають в Україну, встановлюють на мобільні телефони застосунок "Дій вдома".

"У разі ж якщо особа, яка прибула з-за кордону не бажає, або не має можливості встановити додаток "Дій вдома", прикордонники інформують про це представників санітарно-карантинних підрозділів та Нацполіції для доставки її до місця обов’язкової обсервації", - повідомили у ДПСУ.

Двотижневий карантин мають проходити українці, які хочуть потрапити як до України, так і до Польщі.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, дозволивши відкрити пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. При цьому у постанові не вказувалася дата відкриття ПП. Офіційно про дату відкриття пункту пропуску було повідомлено лише за кілька годин до відновлення його роботи.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що закриті через карантин в Україні кордони можуть бути відкриті після 15 червня.

Автор: Роман Калиниченко