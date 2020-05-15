Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей откроется 16 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пункт пропуска откроется в полночь

Работа пункта пропуска "Шегини" на украино-польской границе восстанавливается с полуночи 16 мая. Кроме автомобильного направления на ПП оборудовали также пеший переход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

В ГПСУ напомнили, что с учетом изменений, внесенных Кабинетом министров, на государственной границе сейчас временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение. Вместе с тем, в ПП "Шегини", кроме автомобильного направления, пеший переход работать будет.

"В то же время гражданам следует учитывать, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной", - отметили в пограничной службе.

Напомним, 13 мая Кабинет министров принял постановление, разрешив открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей. При этом в постановлении не указывалась дата открытия ПП.

Ранее в Офисе Зеленского сообщили, что для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь.

Кроме того, с начала карантина в Украине усиливались меры безопасности на государственной границе, а также закрывались пункты пропуска. РБК-Украина разбиралось, через какие пункты пропуска можно попасть в страну и выехать из нее.

Автор: Роман Калиниченко