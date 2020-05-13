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Украина открывает пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей

Новости » Политика     13.05.2020 - 15:25
Украина открывает пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей
Иллюстративное фото (psu/gov.ua)

Кабмин принял постановление

Украина открывает пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Однако, даты открытия пункта пропуска еще нет.

"Постановление, которое возвращает пункт "Шегини" как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость… С даты опубликования", - заявил на заседаниии глава Министерства внутренних дел Арсена Аваков.

Напомним, ранее в Офисе Зеленского сообщили, что для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Эта очередь, как прогнозируется, синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовых авто, по времени, о котором водителей будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

Кроме того, с начала карантина в Украине ужесточались меры безопасности на государственной границе, а также закрывались пункты пропуска. РБК-Украина разбиралось, через какие пункты пропуска на сегодня можно попасть в страну и выехать из нее.

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