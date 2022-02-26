Два диверсанта взяты в плен под Одессой

ВСУ взяли в плен двух диверсантов. Они уже дают показания соответствующей службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука.

"В районе Коблево взяты в плен два диверсанта, они уже дают показания соответствующей службе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера в районе Коблево (около 40 километров от Одессы) попытался высадиться российский десант. В бой с врагом вступила 28-я механизированная бригада имени "Рыцарей Зимнего похода", вынудив его отступить с потерями.

Также ракетным ударам подверглись пограничные объекты в Николаевской и Одесской областях.

Отметим, 24 февраля враг атаковал остров Змеиный. В результате погибли все его защитники - 13 пограничников. Им присвоили звания Героя Украины посмертно.

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