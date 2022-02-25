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Российская армия нанесла удары по пограничным объектам в Николаевской и Одесской областях

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 21:36
Российская армия нанесла удары по пограничным объектам в Николаевской и Одесской областях Фото: российские войска нанесли удары по пограничникам в Николаевской и Одесской областях (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская армия 25 февраля нанесла ракетные удары по пограничным объектам в Николаевской и Одесской областях. О последствиях атаки не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что ракетный удар наносился с моря. Атаке подверглись прибрежные объекты Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Николаевской и Одесской областях.

В МВД не приводят подробностей произошедшего. Также нет информации о жертвах, пострадавших и разрушениях.

Напомним, накануне российские военные нанесли ракетный удар по украинским пограничникам в Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Отметим, 24 февраля враг атаковал остров Змеиный. В результате погибли все его защитники - 13 пограничников. Им присвоили звания Героя Украины посмертно.

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