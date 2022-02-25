Российская армия нанесла удары по пограничным объектам в Николаевской и Одесской областях
Российская армия 25 февраля нанесла ракетные удары по пограничным объектам в Николаевской и Одесской областях. О последствиях атаки не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что ракетный удар наносился с моря. Атаке подверглись прибрежные объекты Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Николаевской и Одесской областях.
В МВД не приводят подробностей произошедшего. Также нет информации о жертвах, пострадавших и разрушениях.
Напомним, накануне российские военные нанесли ракетный удар по украинским пограничникам в Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.
Отметим, 24 февраля враг атаковал остров Змеиный. В результате погибли все его защитники - 13 пограничников. Им присвоили звания Героя Украины посмертно.