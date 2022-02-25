Российский десант попытался высадиться под Одессой: враг отступил с потерями

Сегодня в районе Коблево (около 40 километров от Одессы) попытался высадиться российский десант. В бой с врагом вступила 28-я механизированная бригада имени "Рыцарей Зимнего похода", вынудив его отступить с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".