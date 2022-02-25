Российский десант попытался высадиться под Одессой: враг отступил с потерями
Сегодня в районе Коблево (около 40 километров от Одессы) попытался высадиться российский десант. В бой с врагом вступила 28-я механизированная бригада имени "Рыцарей Зимнего похода", вынудив его отступить с потерями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".
Как сообщили изданию командование бригады, вечером 25 февраля российская армия попыталась высадить в районе Коблево морской и воздушный десант. Украинские бойцы вступили в бой.
В результате попытка врага высадить десант была пресечена. Противник отступил, потеряв убитыми не менее 20 человек.
Напомним, сегодня ракетным ударам подверглись пограничные объекты в Николаевской и Одесской областях.
Отметим, 24 февраля враг атаковал остров Змеиный. В результате погибли все его защитники - 13 пограничников. Им присвоили звания Героя Украины посмертно.
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