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Российский десант попытался высадиться под Одессой: враг отступил с потерями

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Одесса, Пятница 25 февраля 2022 21:56
Российский десант попытался высадиться под Одессой: враг отступил с потерями Фото: украинские военные отразили попытку высадки российского десанта под Одессой (function.mil.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня в районе Коблево (около 40 километров от Одессы) попытался высадиться российский десант. В бой с врагом вступила 28-я механизированная бригада имени "Рыцарей Зимнего похода", вынудив его отступить с потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Как сообщили изданию командование бригады, вечером 25 февраля российская армия попыталась высадить в районе Коблево морской и воздушный десант. Украинские бойцы вступили в бой.

В результате попытка врага высадить десант была пресечена. Противник отступил, потеряв убитыми не менее 20 человек.

Напомним, сегодня ракетным ударам подверглись пограничные объекты в Николаевской и Одесской областях.

Отметим, 24 февраля враг атаковал остров Змеиный. В результате погибли все его защитники - 13 пограничников. Им присвоили звания Героя Украины посмертно.

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