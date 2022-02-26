ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Два диверсанти взяті в полон під Одесою

Новость на русском →
Коблево, Субота 26 лютого 2022 06:33
Два диверсанти взяті в полон під Одесою Фото: два диверсанти взяті в полон під Одесою (function.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

ЗСУ взяли в полон двох диверсантів. Вони вже дають свідчення відповідній службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука.

"У районі Коблево взяті в полон два диверсанти, вони вже дають свідчення відповідній службі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вчора в районі Коблево (близько 40 кілометрів від Одеси) спробував висадитися російський десант. У бій з ворогом вступила 28-а механізована бригада імені "Лицарів Зимового походу", змусивши його відступити з втратами.

Також ракетних ударів зазнали прикордонні об'єкти в Миколаївській та Одеській областях.

Зазначимо, 24 лютого ворог атакував Острів Зміїний. В результаті загинули всі його захисники - 13 прикордонників. Їм надали звання Героя України посмертно.

Детальніше про те, що зараз відбувається в Україні, про ситуацію на Донбасі і на українських кордонах, реакцію світу на вторгненні Росії - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна