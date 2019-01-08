Два человека отказались от должности главы Пентагона, - Politico

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

От поста министра обороны отказались генерал в отставке и экс-сенатор

В США после отставки министра обороны Джеймса Мэттиса от этой указанной должности отказались два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, сначала ответил отказом генерал в отставке Джек Кин, один из консультантов президента Дональда Трампа. Вслед за ним незаинтересованность продемонстрировал экс-сенатор от Республиканской партии Джон Кайл.

Отмечено, что сложности с назначением нового главы Пентагона стали для Трампа "поразительными".

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса.

Кроме того, Трамп выразил недовольство тем, как Мэттис вел дела в Афганистане. В этой связи президент заявил, что Соединенные Штаты должны позволить талибам воевать с боевиками ИГИЛ.

Как писало РБК-Украина, с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "великолепен" на этой должности.