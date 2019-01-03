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Трамп сказал, что он уволил Джеймса Мэттиса

Новости » Политика    03.01.2019 - 03:45
Трамп сказал, что он уволил Джеймса Мэттиса
Фото: Джеймс Маттис (flickr.com-Jim Mattis)

Трамп выразил недовольство тем, как Мэттис вел дела в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил с поста министра обороны Джеймса Мэттиса. Об этом Трамп сообщил во время заседания правительства в среду в Вашингтоне, передает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Так, Трамп выразил недовольство тем, как Мэттис вел дела в Афганистане. В этой связи президент заявил, что Соединенные Штаты должны позволить талибам воевать с боевиками ИГИЛ.

"Президент Дональд Трамп сказал, что он уволил Джеймса Мэттиса с должности министра обороны. Однако экс-генерал морской пехоты фактически подал в отставку в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, на правительственном заседании Трамп отметил, что выделил Пентагону рекордные средства из федерального бюджета, и Мэттис тогда просто "не мог поверить".

"Но что он (Мэттис – ред.) сделал для меня?", - спросил Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "великолепен" на этой должности.

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Новости Украины Министерство обороны РФСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампДжеймс Мэттис
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