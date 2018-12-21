Белый дом отреагировал на заявление Мэттиса об отставке

фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

Сандерс сказала, что у Мэттиса и Трампа "по-прежнему хорошие отношения", хотя у них разные политические взгляды

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что министр обороны США Джим Мэттис сделал "правильную и благородную вещь", объявив о своем уходе в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Сообщается, что Мэттис написал письмо об отставке президенту США Дональду Трампу, в котором отметил, что уходит, "потому что у Трампа есть право иметь министра обороны, с кем его взгляды будут лучше согласованы". Этот шаг последовал после решения Трампа вывести войска США из Сирии, что, как сообщается, он сделал вопреки советам Мэттиса и других советников по национальной безопасности.

Сандерс сказала, что у Мэттиса и Трампа "по-прежнему хорошие отношения", хотя у них разные политические взгляды.

"В конце концов, американский народ избрал этого человека главнокомандующим и для принятия решений", - сказал Сандерс.

"Президент слушает всю свою команду по национальной безопасности, в которую входит большая группа. Он принимает их советы. И в конце концов, он принимает решение", - добавила она.

Напомним, ранее Трамп заявлял о возможности отставки министра обороны Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис может оказаться следующим, кто уйдет из администрации Белого дома.

Кроме того, в сентябре 2018 года New York Times писала, что президент США не доволен министром обороны и "устал от невыгодных сравнений с ним, как с более зрелым мужчиной". Отставка Мэттиса обсуждалась на фоне слухов о том, что Трамп собирается обновить свою администрацию перед выборами в ноябре

Отметим, министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что в выборы осенью 2016 года могла вмешиваться не только Российская Федерация.

Мэттис подчеркнул, что правительство России несет ответственность за вмешательство в выборы президента США. В то же время он отметил, что повлиять на выборы в США пыталась не только Москва.