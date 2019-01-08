Дві людини відмовилися від посади глави Пентагону, - Politico

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Від поста міністра оборони відмовилися генерал у відставці і екс-сенатор

У США після відставки міністра оборони Джеймса Меттіса від цієї зазначеної посади відмовилися дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, спочатку відповів відмовою генерал у відставці Джек Кін, один з консультантів президента Дональда Трампа. Слідом за ним незацікавленість продемонстрував екс-сенатор від Республіканської партії Джон Кайл.

Зазначено, що складнощі з призначенням нового глави Пентагону стали для Трампа "вражаючими".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що звільнив з посади міністра оборони Джеймса Меттіса.

Крім того, Трамп висловив невдоволення тим, як Меттіс вів справи в Афганістані. У цьому зв'язку президент заявив, що Сполучені Штати повинні дозволити талібам воювати з бойовиками ІДІЛ.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 січня 2019 року Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовий" на цій посаді.