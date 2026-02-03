"Дуже-дуже багато балістики": Ігнат назвав ключові особливості нової атаки РФ

Під час чергової масованої атаки Росія застосувала надзвичайно велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу протиповітряної оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, дані з місць ударів ще уточнюються, адже "одразу після атаки скласти всі пазли непросто".
"Дуже, дуже багато балістики цього разу - йдеться про ракети, які летять по балістичній траєкторії. Саме тому зі понад 70 ракет вдалося збити лише 38, але з урахуванням типів ракет це все одно високий показник", - наголосив Ігнат.
За попередніми даними:
Основними цілями атаки стала критична інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти і різних регіонах країни.
За словами Ігната, цього разу Росія застосувала тактику одночасних ударів по багатьох областях, а не концентрацію на одному напрямку.
Під ударами були:
Як зазначив Ігнат, якщо раніше Росія частіше застосовувала крилаті ракети типу Х-101, то нині зростає частка складних балістичних засобів ураження.
Цього разу зафіксовано застосування:
Усі ці ракети летять по балістичній або квазибалістичній траєкторії, що робить їх особливо складними для перехоплення.
За словами Ігната, Росія суттєво збільшила виробництво ударних безпілотників типу "Шахед", і під час атак їх застосовують у великій кількості.
"Росія передусім наростила виробництво ударних БпЛА типу "Шахед", і їх теж дуже багато. Для їх знищення доводиться витрачати цінні для нас боєприпаси - як малого ППО, так і систем типу "Гепард", - зазначив він.
Через масове використання дронів Повітряні сили змушені адаптувати тактику оборони. Зокрема, масштабується створення підрозділів зенітних дронів, які мають ефективніше боротися з БпЛА противника.
Він також підтвердив, що Росія активно використовує Starlink для управління дронами, однак українська сторона має рішення, щоб позбавити ворога цієї переваги.
"По Starlink є багато інформації - застосовують, але є певні рішення, щоб їх цього позбавити", - наголосив він.
У ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська вкотре завдали масованого удару по території України. За попередньою інформацією, ворог застосував ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети зі стратегічної авіації, а також ракети типу "Іскандер" і "Циркон".
Основними цілями атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові, а також в інших регіонах країни.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що обстріл міста тривав понад три години, унаслідок чого зазнала пошкоджень інфраструктура.
У Києві ворожа атака призвела до руйнувань житлових будинків і виникнення пожеж. Кількість постраждалих зросла до п’яти осіб. Значна частина лівобережної частини столиці залишилася без теплопостачання, найскладніша ситуація склалася у Дарницькому та Дніпровському районах.
Крім того, внаслідок російського удару в Києві було пошкоджено зал Слави Національного музею історії України у Другій світовій війні, розташований біля підніжжя монумента "Батьківщина-мати". Об’єкт є пам’яткою науки і техніки місцевого значення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів. Під ударами опинилися кілька регіонів та столиця, відомо про дев’ятьох поранених і значні руйнування.
Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.