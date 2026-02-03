Без світла і тепла: як лівий берег Києва переживає нічну атаку РФ
Унаслідок нічної масованої атаки Росії на інфраструктуру столиці значна частина лівого берега Києва залишилася без теплопостачання. Найскладніша ситуація - у Дарницькому та Дніпровському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та ДТЕК.
Дарницький і Дніпровський райони - без тепла
За словами Кличка, через ворожий удар Дарницький та Дніпровський райони переважно залишилися без тепла.
"Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання. Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи", - повідомив мер.
Він додав, що ремонтні бригади працюють і в тих будинках, де тепла не було ще до нічної атаки.
Екстрені відключення на лівому березі
У компанії ДТЕК уточнили, що через наслідки масованої атаки на лівому березі столиці були застосовані екстрені відключення електроенергії.
"Дніпровський та Дарницький райони столиці частково перебувають в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти погодинні графіки", - йдеться у повідомленні компанії.
Енергетики наголошують, що у разі змін мешканців інформуватимуть оперативно.
Відновлювальні роботи тривають
Комунальні служби та енергетики вже працюють над відновленням теплопостачання та електроенергії. Точні строки повернення тепла в усі будинки поки не називають - усе залежить від масштабів пошкоджень.
Обстріл 3 лютого
У ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по території України. За попередньою інформацією, противник застосував ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети зі стратегічної авіації, ракети типу "Калібр", а також "Циркон".
Основними цілями ворога стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та області, Харкові, а також в інших регіонах країни.
За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, місто перебувало під обстрілом понад три години, внаслідок чого зазнала пошкоджень інфраструктура.
У Києві, за попередніми даними, атака призвела до пошкодження численних будинків і виникнення пожеж. Кількість постраждалих зросла до двох осіб.
Докладніше про наслідки нічного обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.