Без світла і тепла: як лівий берег Києва переживає нічну атаку РФ

Унаслідок нічної масованої атаки Росії на інфраструктуру столиці значна частина лівого берега Києва залишилася без теплопостачання. Найскладніша ситуація - у Дарницькому та Дніпровському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та ДТЕК.

Дарницький і Дніпровський райони - без тепла

За словами Кличка, через ворожий удар Дарницький та Дніпровський райони переважно залишилися без тепла.

"Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання. Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи", - повідомив мер.

Він додав, що ремонтні бригади працюють і в тих будинках, де тепла не було ще до нічної атаки.

Екстрені відключення на лівому березі

У компанії ДТЕК уточнили, що через наслідки масованої атаки на лівому березі столиці були застосовані екстрені відключення електроенергії.

"Дніпровський та Дарницький райони столиці частково перебувають в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти погодинні графіки", - йдеться у повідомленні компанії.

Енергетики наголошують, що у разі змін мешканців інформуватимуть оперативно.

Відновлювальні роботи тривають

Комунальні служби та енергетики вже працюють над відновленням теплопостачання та електроенергії. Точні строки повернення тепла в усі будинки поки не називають - усе залежить від масштабів пошкоджень.