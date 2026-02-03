"Очень-очень много баллистики": Игнат назвал ключевые особенности новой атаки РФ

Было очень много баллистики

По его словам, данные с мест ударов еще уточняются, ведь "сразу после атаки сложить все пазлы непросто".

"Очень, очень много баллистики на этот раз - речь идет о ракетах, которые летят по баллистической траектории. Именно поэтому из более 70 ракет удалось сбить только 38, но с учетом типов ракет это все равно высокий показатель", - подчеркнул Игнат.

По предварительным данным:

всего применено более 70 ракет;

38 ракет сбито;

крылатых ракет было 28, из них 20 уничтожено;

по 6 ракетам информация уточняется - вероятно, они не достигли целей.

Основными целями атаки стала критическая инфраструктура, в частности энергетические объекты и различных регионах страны.

География удара: сразу несколько регионов

По словам Игната, в этот раз Россия применила тактику одновременных ударов по многим областям, а не концентрацию на одном направлении.

Под ударами были:

Харьковская область

Днепропетровская область

Киевская область

Одесская область

Винницкая область

Новые акценты в ракетных ударах РФ

Как отметил Игнат, если раньше Россия чаще применяла крылатые ракеты типа Х-101, то сейчас растет доля сложных баллистических средств поражения.

На этот раз зафиксировано применение:

Х-22 и Х-32 (не менее 7 пусков),

"Циркон",

вероятно "Оникс",

а также "Искандер-М".

Все эти ракеты летят по баллистической или квазибаллистической траектории, что делает их особенно сложными для перехвата.

Россия наращивает производство "Шахедов"

По словам Игната, Россия существенно увеличила производство ударных беспилотников типа "Шахед", и во время атак их применяют в большом количестве.

"Россия в первую очередь нарастила производство ударных БпЛА типа "Шахед", и их тоже очень много. Для их уничтожения приходится тратить ценные для нас боеприпасы - как малого ПВО, так и систем типа "Гепард", - отметил он.

Из-за массового использования дронов Воздушные силы вынуждены адаптировать тактику обороны. В частности, масштабируется создание подразделений зенитных дронов, которые должны эффективнее бороться с БпЛА противника.

Он также подтвердил, что Россия активно использует Starlink для управления дронами, однако украинская сторона имеет решение, чтобы лишить врага этого преимущества.

"По Starlink есть много информации - применяют, но есть определенные решения, чтобы их этого лишить", - подчеркнул он.