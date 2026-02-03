"Очень-очень много баллистики": Игнат назвал ключевые особенности новой атаки РФ

Во время очередной массированной атаки Россия применила чрезвычайно большое количество баллистических ракет, что существенно усложнило работу противовоздушной обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, данные с мест ударов еще уточняются, ведь "сразу после атаки сложить все пазлы непросто".
"Очень, очень много баллистики на этот раз - речь идет о ракетах, которые летят по баллистической траектории. Именно поэтому из более 70 ракет удалось сбить только 38, но с учетом типов ракет это все равно высокий показатель", - подчеркнул Игнат.
По предварительным данным:
Основными целями атаки стала критическая инфраструктура, в частности энергетические объекты и различных регионах страны.
По словам Игната, в этот раз Россия применила тактику одновременных ударов по многим областям, а не концентрацию на одном направлении.
Под ударами были:
Как отметил Игнат, если раньше Россия чаще применяла крылатые ракеты типа Х-101, то сейчас растет доля сложных баллистических средств поражения.
На этот раз зафиксировано применение:
Все эти ракеты летят по баллистической или квазибаллистической траектории, что делает их особенно сложными для перехвата.
По словам Игната, Россия существенно увеличила производство ударных беспилотников типа "Шахед", и во время атак их применяют в большом количестве.
"Россия в первую очередь нарастила производство ударных БпЛА типа "Шахед", и их тоже очень много. Для их уничтожения приходится тратить ценные для нас боеприпасы - как малого ПВО, так и систем типа "Гепард", - отметил он.
Из-за массового использования дронов Воздушные силы вынуждены адаптировать тактику обороны. В частности, масштабируется создание подразделений зенитных дронов, которые должны эффективнее бороться с БпЛА противника.
Он также подтвердил, что Россия активно использует Starlink для управления дронами, однако украинская сторона имеет решение, чтобы лишить врага этого преимущества.
"По Starlink есть много информации - применяют, но есть определенные решения, чтобы их этого лишить", - подчеркнул он.
В ночь на вторник, 3 февраля, российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по территории Украины. По предварительной информации, враг применил ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты из стратегической авиации, а также ракеты типа "Искандер" и "Циркон".
Основными целями атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове, а также в других регионах страны.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что обстрел города продолжался более трех часов, в результате чего была повреждена инфраструктура.
В Киеве вражеская атака привела к разрушениям жилых домов и возникновению пожаров. Количество пострадавших возросло до пяти человек. Значительная часть левобережной части столицы осталась без теплоснабжения, самая сложная ситуация сложилась в Дарницком и Днепровском районах.
Кроме того, в результате российского удара в Киеве был поврежден зал Славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенный у подножия монумента "Родина-мать". Объект является памятником науки и техники местного значения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов. Под ударами оказались несколько регионов и столица, известно о девяти раненых и значительных разрушениях.
Подробнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.