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"Думка про "брудну бомбу" нам огидна": Резніков запросив місії МАГАТЕ та ООН для перевірки

Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН для перевірки заяв Росії щодо "брудної бомби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

Посадовець зазначив, що українська армія щодня звільняє нашу землю від російського бруду.

"Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії", - наголосив Резніков.

Глава Міноборони додав, що Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світ максимально жорстко відреагувати на подібні заяви з боку Росії.

Усе, що відомо про заяву Шойгу, - читайте у матеріалі "Брудна бомба". Шойгу розповів свої вигадки міністрам країн НАТО: реакція".

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Олексій РезніковВійна Росії проти України