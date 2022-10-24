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"Мысль о "грязной бомбе" нам отвратительна": Резников пригласил миссии МАГАТЭ и ООН для проверки

Фото: Министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Олег Васкив

Украина пригласила мониторинговые миссии МАГАТЭ и ООН для проверки заявлений России по поводу "грязной бомбы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

Чиновник отметил, что украинская армия ежедневно освобождает нашу землю от российской грязи.

"Мысль о "грязной бомбе" нам отвратительна. Мы приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны добавил, что Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные заявления со стороны России.

Все, что известно о заявлении Шойгу - читайте в материале "Грязная бомба". Шойгу рассказал свои выдумки министрам стран НАТО: реакция".

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Алексей РезниковВойна России против Украины