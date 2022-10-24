"Мысль о "грязной бомбе" нам отвратительна": Резников пригласил миссии МАГАТЭ и ООН для проверки

Украина пригласила мониторинговые миссии МАГАТЭ и ООН для проверки заявлений России по поводу "грязной бомбы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.
Чиновник отметил, что украинская армия ежедневно освобождает нашу землю от российской грязи.
"Мысль о "грязной бомбе" нам отвратительна. Мы приглашаем ООН и МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России", - подчеркнул Резников.
Глава Минобороны добавил, что Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные заявления со стороны России.
Все, что известно о заявлении Шойгу - читайте в материале "Грязная бомба". Шойгу рассказал свои выдумки министрам стран НАТО: реакция".
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