У думі вперше визнали, що РФ не витримає довгої війни з Україною, - ЗМІ

За даними видання, у російському парламенті вперше на такому рівні прозвучала думка про можливу нездатність економіки РФ витримати затяжну війну.

Бюджет під тиском військових витрат

Депутат вказав на високе навантаження на федеральний бюджет, значна частина якого, за його словами, припадає на оборону і безпеку - близько 40%.

Сулейманов наголосив, що такі витрати підтримують зайнятість в оборонній сфері, але водночас посилюють інфляційні процеси та обмежують інвестиції в інші напрямки.

Парламентарій заявив, що економіка стикається з перекосами в структурі витрат, що впливає на довгостроковий розвиток.

Соціальні наслідки та поствоєнні ризики

Депутат також звернув увагу на можливі складнощі в разі скорочення військових витрат.

За його словами, йшлося про ризики працевлаштування та соціальної адаптації великої кількості людей, зайнятих в оборонній галузі та військовій сфері.

Також Сулейманов згадав значні витрати на відновлення територій, де, як стверджується, зруйнована інфраструктура і житло.

Зміна риторики перед виборами

Раніше депутат займав більш жорстку позицію щодо конфлікту, проте зараз його риторика змінилася. Це може бути пов'язано із загальними політичними процесами та наближенням виборчого циклу.

У російському політичному середовищі загалом фіксується обережне коригування публічних заяв, що може відображати зміну суспільних настроїв.