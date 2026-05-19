В думе впервые признали, что РФ не выдержит долгой войны с Украиной, - СМИ

17:44 19.05.2026 Вт
2 мин
Экономика России находится практически на гране своих возможностей
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Путин (GettyImages)

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика может не выдержать длительного продолжения войны против Украины и подчеркнул необходимость ее скорейшего завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Агентство. Новости".

Читайте также: Зачем Путину ядерные учения с Беларусью: в ЦПД назвали три цели Кремля

По данным издания, в российском парламенте впервые на таком уровне прозвучало мнение о возможной неспособности экономики РФ выдержать затяжную войну.

Бюджет под давлением военных расходов

Депутат указал на высокую нагрузку на федеральный бюджет, значительная часть которого, по его словам, приходится на оборону и безопасность — около 40%.

Сулейманов подчеркнул, что такие расходы поддерживают занятость в оборонной сфере, но одновременно усиливают инфляционные процессы и ограничивают инвестиции в другие направления.

Парламентарий заявил, что экономика сталкивается с перекосами в структуре расходов, что влияет на долгосрочное развитие.

Социальные последствия и поствоенные риски

Депутат также обратил внимание на возможные сложности в случае сокращения военных расходов.

По его словам, речь шла о рисках трудоустройства и социальной адаптации большого числа людей, занятых в оборонной отрасли и военной сфере.

Также Сулейманов упомянул значительные затраты на восстановление территорий, где, как утверждается, разрушена инфраструктура и жилье.

Изменение риторики перед выборами

Ранее депутат занимал более жесткую позицию по конфликту, однако сейчас его риторика изменилась. Это может быть связано с общими политическими процессами и приближением избирательного цикла.

В российской политической среде в целом фиксируется осторожная корректировка публичных заявлений, что может отражать изменение общественных настроений.

Напоминаем, что во время визита в Пекин российский диктатор Владимир Путин намерен вновь обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос поддержки строительства газопровода "Сила Сибири-2". По сути, это уже пятая попытка Москвы продвинуть реализацию данного проекта за последние четыре года.

Отметим, что в окружении российского диктатора продолжается вытеснение представителей, связанных с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу. По данным собеседников, рассматривается вариант замены главы оборонного комитета Госдумы, при этом на эту должность может быть назначен генерал Александр Лапин, ранее критиковавшийся за неудачи в ходе войны.

