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Після падіння ракети поблизу прем'єра. Греція розглядає передачу Україні систем С-300, - ЗМІ

Греція, П'ятниця 15 березня 2024 22:00
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Після падіння ракети поблизу прем'єра. Греція розглядає передачу Україні систем С-300, - ЗМІ Архівне фото: Греція розглядає передачу Україні систем С-300 (mil in ua)
Автор: Дмитро Браславський

Греція допускає передачу Україні своїх систем ППО С-300, особливо після ракетного удару РФ по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Греція переглядає питання про постачання своїх зенітно-ракетних комплексів російського виробництва С-300 і "Тор-М1" Україні після російського військового удару, завданого неподалік від її прем'єр-міністра під час візиту в Україну.

"Ця переоцінка знаменує собою поворотний момент після того, як російська ракета вибухнула всього за 500 метрів від колони, в якій перебували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський в Одесі 6 березня", - пише видання.

ЗМІ вказують, що така можливість є в разі отримання Афінами більш сучасної американської системи MIM-104 Patriot.

Система "Оса"

Видання пише, що Греція також розглядає можливість передачі Україні ЗРК "Оса-АКМ".

Тоді як системи С-300 і "Тор-М1" становлять для України великий інтерес, про що неодноразово заявляв президент Зеленський, систему "Оса" українці вважають застарілою.

Допомога Україні від Греції

Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

А сьогодні стало відомо, що Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги. Йдеться про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і патрони.

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