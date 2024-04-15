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Не думаю, что это было случайно, - премьер Греции об ударе по Одессе во время визита в марте

Понедельник 15 апреля 2024 20:37
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Не думаю, что это было случайно, - премьер Греции об ударе по Одессе во время визита в марте Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что РФ неслучайно нанесла ракетный удар по Одессе в марте 2024 года, когда он находился с визитом. Мицотакис добавил, что тогда во время воздушной тревоги "было немного тревожно, потому что негде было спрятаться".

Об этом, как сообщает РБК-Украина, Мицотакис сказал в интервью Rzeczpospolita.

"Я не думаю, что это случайность. Это была акция устрашения. Но я очень четко сказал, что нас не запугают. В позиции Греции ничего не изменится. И я думаю, что в позиции ЕС ничего не изменится. Путин просчитался. Когда он напал на Украину, он думал, что Европа разделится.

По его словам, делегация во время обстрела была в Одесском порту, и видела разрушение после российских атак.

"Мы слышали сирены. Было немного неприятно, потому что негде было спрятаться. Потом мы услышали сильный взрыв. Достаточно близко, чтобы напугать нас, но не настолько близко, чтобы мы чувствовали, что на самом деле находимся в непосредственной опасности. Тогда мы поняли, что это повседневная реальность в Украине", - добавил Мицотакис.

Визит премьер-министра Греции в Одессу

6 марта 2024 года премьер Греции посетил Одессу вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, во время визита премьера Греции РФ обстреляла город. По данным СМИ,ракеты упали в 500-800 метрах от греческой делегации в Одесском порту.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Греция допускает передачу Украине своих систем ПВО С-300, особенно после ракетного удара РФ по Одессе во время визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

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