Не думаю, что это было случайно, - премьер Греции об ударе по Одессе во время визита в марте

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что РФ неслучайно нанесла ракетный удар по Одессе в марте 2024 года, когда он находился с визитом. Мицотакис добавил, что тогда во время воздушной тревоги "было немного тревожно, потому что негде было спрятаться".

"Я не думаю, что это случайность. Это была акция устрашения. Но я очень четко сказал, что нас не запугают. В позиции Греции ничего не изменится. И я думаю, что в позиции ЕС ничего не изменится. Путин просчитался. Когда он напал на Украину, он думал, что Европа разделится.

По его словам, делегация во время обстрела была в Одесском порту, и видела разрушение после российских атак.