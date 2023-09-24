Дуда зробив ще одну заяву про українське зерно

Дуда вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в Польщі.

При цьому він додав, що необхідно зробити все, аби транзит українського зерна був якомога більшим

"Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги", - заявив Дуда.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання" та постачання зброї.

Детальніше про те, що відбувається між Україною та Польщею - у матеріалі РБК-Україна.