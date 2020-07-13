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Дуда выиграл выборы в Польше

Варшава, Понедельник 13 июля 2020 09:40
Дуда выиграл выборы в Польше
Фото: Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Центр избирательной комиссии обработал 99,97% голосов

Действующий президент Польши Анджей Дуда, по данным 99,97% голосования, выиграл второй тур президентских выборов. Он останется на посту на второй срок.

Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщается, по данным 99,69% протоколов, Дуду поддержал 51,21% избирателей, пришедших на участки, а кандидат от оппозиции Рафал Тшасковський, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей.

Отметим, явка на выборах в воскресенье составила 68,12%. Это является рекордом для Польши.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter Дуду с победой на выборах.

"Желаю Польши под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества", - написал он.

Напомним, по данным экзитпола, Дуда во втором туре получил поддержку 50,40% избирателей, тогда как за его оппонента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского, проголосовали 49,60%.

Как писало РБК-Украина, выборы президента Польши планировались на 10 мая 2020 года, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Отметим, законопроект о дистанционном голосовании на нынешних выборах президента Польши был принят польским Сеймом 7 мая.

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