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Дуда виграв вибори у Польщі

Варшава, Понеділок 13 липня 2020 09:40
Дуда виграв вибори у Польщі
Фото: Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Центр виборчої комісії обробив 99,97% голосів

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, даними 99,97% голосування, виграв другий тур президентських виборів. Він залишиться на посаді на другий термін.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Як повідомляється, за даними 99,69% протоколів, Дуду підтримав 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, а кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав підтримку 48,79% виборців.

Зазначимо, явка на виборах у неділі склала 68,12%. Це є рекордом для Польщі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський привітав у Twitter Дуду з перемогою на виборах.

"Бажаю Польщі під вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці", - написав він.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, Дуда в другому турі отримав підтримку 50,40% виборців, тоді як за його опонента - мера Варшави Рафала Тшасковского, проголосували 49,60%.

Як писало РБК-Україна, вибори президента Польщі планувалися на 10 травня 2020 року, але їх перенесли через пандемію коронавірусу.

Відзначимо, законопроект про дистанційне голосування на нинішніх виборах президента Польщі був прийнятий польським Сеймом 7 травня.

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