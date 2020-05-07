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Сейм Польши поддержал проведение президентских выборов по почте

Новости » Политика     07.05.2020 - 15:07
Сейм Польши поддержал проведение президентских выборов по почте
Фото: заседание польского Сейма (flickr.com/premierrp)

В дальнейшем закон должен подписать президент Польши

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) поддержала проведения выборов президента страны в 2020 году по почте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, сегодня польский Сейм поддержал внесение изменений в избирательное законодательство, которые позволят провести голосование по почте. Голосование по почте будет единственным способом принять участие в выборах из-за пандемии коронавируса. Решение поддержали 236 депутатов, против высказались - 213.

Отмечается, что Сейм обошел предыдущее решение польского Сената, который отклонил изменения избирательного законодательства. В дальнейшем закон должен подписать президент страны Анджей Дуда.

Напомним, ранее сообщалось, что правящая польская партия "Закон и справедливость" и политическое объединение "Соглашение" выступили за проведение запланированных на 10 мая выборов президента в заочной форме, то есть по почте. Ожидалось, что Сейм рассмотрит сегодня изменения избирательного законодательства, а также примет новую дату проведения выборов.

Также РБК-Украина писало, что польский Сенат вчера принял постановление с призывом к властям страны ввести режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Чрезвычайная ситуация позволила бы законно перенести дату проведения выборов президента.

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