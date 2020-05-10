Президентские выборы в Польше не состоялись 10 мая, - избирком

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У Сейма есть 2 недели для объявления новой даты выборов президента

Государственная избирательная комиссия Польши объявила, что голосование на выборах президента 10 мая было невозможным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Так, польский избирком констатировал, что на президентских выборах, назначенных на 10 мая 2020 года, избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов. Формально избирательная комиссия подтвердила, что выборы президента Польши не состоялись.

Теперь маршал польского Сейма Ельжбет Витек имеет 14 дней, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении голосования на президентских выборах 2020 года посредством почты. Ожидалось, что назначенное на 10 мая голосование признают несостоявшимся, а польский Сейм назначит новую дату.

Как писало РБК-Украина, законопроект о дистанционном голосовании на нынешних выборах президента Польши был принят польским Сеймом 7 мая. Решение поддержали 236 депутатов, против высказались - 213. Голосование по почте будет единственным способом волеизъявления на выборах президента.