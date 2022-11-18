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Дуда считает падение ракеты в Польше несчастным случаем

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Польша, Пятница 18 ноября 2022 12:56
Дуда считает падение ракеты в Польше несчастным случаем Фото: президент Польшу Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Падение ракеты в польском городе Пшеводов 15 ноября было несчастным случаем. Ее невозможно было обезвредить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wPolityce.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что в настоящее время в медиапространстве появляется разная информация об инциденте, во многих случаях абсолютно ложная.

Скорее всего, это был несчастный случай. Идет массированное нападение России на Украину, жестокое. Россия ответственна за эту войну и Россия ответственна за все несчастья, которые являются результатом этой войны. В последние дни пришло и к нам несчастье - две наши польские семьи потеряли своих близких в Пшеводове", - сказал он.

Дуда также отметил, что ракету невозможно было сбить.

"Ни одна страна мира не имеет системы обороны, которая защищала бы всю территорию этой страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если нет специально охраняемых стратегических, критических объектов", - сказал он.

Президент Польши добавил, что ракета была направлена по территории страны нечаянно. По его словам, она упала из-за сбоя определенных внутренних механизмов, которые должны были сработать и обезвредить ее.

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты от российских атак.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не сомневается, что по Польше ударила не украинская, а российская ракета.

США и Польша склоняются к мнению, что в Польше упала ракета украинского ПВО. Официальные результаты будут по окончании расследования.

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Польша Анджей Дуда
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