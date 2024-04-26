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Дуда: порушення РФ повітряного простору ракетами загрожують ширшою війною

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Порушення повітряного простору російськими ракетами є провокацією з боку Російської Федерації, яка ризикує розпалити ще ширшу війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв'ю The Wall Street Journal (WSJ).

Як відзначив президент, порушення повітряного простору загрожує інфраструктурі, а також цивільним Польщі. 

WSJ нагадує що, останній інцидент відбувся ще 24 березня, коли під час масованого обстрілу Російської Федерації по території України одна з крилатих ракет, що була націлена на західні області, увійшла до повітряного простору Польщі на 39 секунд

Порушення повітряного простору під час обстрілів 

Додамо, що 24 березня ворог застосував проти України 29 ракет, що були запущені з 14 літаків ТУ-95МС, а також 29 безпілотників. Одна з ракет, а саме Х-101, порушила повітряний простір Польщі над Люблінським воєводством. Повітряні сили союзника не збивали її, оскільки були впевнені у тому, що вона повернеться до України. 

У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ (МЗС) викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим", втім він проігнорував виклик й покинув країну. 

Пізніше голова МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив інцидент з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

 

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ПольщаАнджей ДудаВійна в Україні