Дуда: порушення РФ повітряного простору ракетами загрожують ширшою війною

Порушення повітряного простору російськими ракетами є провокацією з боку Російської Федерації, яка ризикує розпалити ще ширшу війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв'ю The Wall Street Journal (WSJ).
Як відзначив президент, порушення повітряного простору загрожує інфраструктурі, а також цивільним Польщі.
WSJ нагадує що, останній інцидент відбувся ще 24 березня, коли під час масованого обстрілу Російської Федерації по території України одна з крилатих ракет, що була націлена на західні області, увійшла до повітряного простору Польщі на 39 секунд.
Додамо, що 24 березня ворог застосував проти України 29 ракет, що були запущені з 14 літаків ТУ-95МС, а також 29 безпілотників. Одна з ракет, а саме Х-101, порушила повітряний простір Польщі над Люблінським воєводством. Повітряні сили союзника не збивали її, оскільки були впевнені у тому, що вона повернеться до України.
У відповідь на інцидент Міністерство закордонних справ (МЗС) викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим", втім він проігнорував виклик й покинув країну.
Пізніше голова МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив інцидент з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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