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У Польщі озвучили, яка ракета перетнула кордон під час атаки РФ по Україні 24 березня

Понеділок 25 березня 2024 17:55
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У Польщі озвучили, яка ракета перетнула кордон під час атаки РФ по Україні 24 березня Фото: керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Повітряний простір Польщі вранці неділі, 24 березня, ймовірно порушила російська крилата ракета Х-101. Вона була на території країни 39 секунд.

Про це розповів керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Він також відповів на запитання журналістів щодо того, чи була це провокація, чи випадковість, він відповів, що кожен варіант можливий. Він зауважив, що російські ракети не є надто точні тому могли відхилитися від курсу.

Йому також задали питання щодо того, чому Польща не збила дану ракету.

"Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми чи збивати чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні. І так само може бути коли Україна стріляє в таку ракету. Така ракета може впасти на території Польщі і спричинити певні наслідки", - відповів він.

Що передувало

Нагадаємо, 24 березня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог використав 29 ракет, запущених з 14 літаків Ту-95МС, та 28 безпілотників.

Одна з ракет залетіла у повітряний простір Польщі. Вона пролетіла над Люблінським воєводством. Країна не спробувала збити ракету, бо нібито була впевнена, що вона повернеться на територію України.

Після цього Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим".

При цьому глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що миритися з такими діями Росії не можна і ракету необхідно було збити.

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