Дуда: нарушения РФ воздушного пространства ракетами угрожают более широкой войной

Как отметил президент, нарушение воздушного пространства угрожает инфраструктуре, а также гражданским Польши.

Как напоминает WSJ, последний инцидент произошел еще 24 марта, когда во время массированного обстрела Российской Федерации по территории Украины одна из крылатых ракет, нацеленная на западные области, вошла в воздушное пространство Польши на 39 секунд.

Нарушение воздушного пространства во время обстрелов

Добавим, что 24 марта враг применил против Украины 29 ракет, запущенных из 14 самолетов ТУ-95МС, а также 29 беспилотников. Одна из ракет, а именно Х-101, нарушила воздушное пространство Польши над Люблинским воеводством. Воздушные силы союзника не сбивали ее, поскольку были уверены, что она вернется в Украину.

В ответ на инцидент Министерство иностранных дел (МИД) вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер", впрочем, он проигнорировал вызов и покинул страну.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.