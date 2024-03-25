Російський посол не з'явився в МЗС Польщі після інциденту з ракетою

Російський посол Сергій Андрєєв не прийшов до Міністерства закордонних справ Польщі. Його викликали туди, оскільки ракета РФ залетіла до польського повітряного простору.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Заступник голови польського МЗС розповів, що Польща хотіла вручити ноту протесту російському послу Сергію Андрєєву, але він не прийшов до міністерства на виклик.

Що передувало

Нагадаємо, 24 березня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог використав 29 ракет, запущених з 14 літаків Ту-95МС, та 28 безпілотників.

Одна з ракет залетіла у повітряний простір Польщі. Вона пролетіла над Люблінським воєводством. Країна не спробувала збити ракету, бо нібито була впевнена, що вона повернеться на територію України.

Після цього Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим".

При цьому глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що миритися з такими діями Росії не можна і ракету необхідно було збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.