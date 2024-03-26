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Польща обговорила з НАТО інцидент з російською ракетою

Вівторок 26 березня 2024 03:07
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Польща обговорила з НАТО інцидент з російською ракетою Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу подробиці інциденту з російською ракетою, що порушила повітряний простір Польщі 24 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі.

Очільник польської дипломатії підкреслив, що це ще один випадок, коли "дії Росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Крім того, сторони обговорили шляхи посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору Альянсу, а також майбутню зустріч міністрів закордонних справ НАТО, що буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року.

Інцидент з російською ракетою

24 березня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог використав 29 ракет, запущених з 14 літаків Ту-95МС, та 28 безпілотників.

Одна з ракет Х-101 залетіла у повітряний простір Польщі та пролетіла над Люблінським воєводством. Сили ППО не збивали ракету, оскільки були впевнені, що вона повернеться на територію України.

Після інциденту МЗС Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Однак дипломат не з'явився у призначений час.

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