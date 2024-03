Польща обговорила з НАТО інцидент з російською ракетою

Очільник польської дипломатії підкреслив, що це ще один випадок, коли "дії Росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Крім того, сторони обговорили шляхи посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору Альянсу, а також майбутню зустріч міністрів закордонних справ НАТО, що буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року.

Today, FM @sikorskiradek held a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which he briefed the SG on the details of yesterday’s violation of airspace by a Russian cruise missile. pic.twitter.com/pCAf3eazsi