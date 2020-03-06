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Дуда планирует приехать в Харьков

Новости » Политика     06.03.2020 - 08:42
Дуда планирует приехать в Харьков
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда в Харькове планирует почтить память жертв Катынской трагедии

Президент Польши Анджей Дуда 13 апреля планирует прибыть в Харьков, где почтит память жертв Катынской трагедии. Об этом заявил в четверг в Варшаве вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, сообщает Dzieje.pl.

Как отметил вице-премьер Глинский, центральные торжества по чествованию жертв Катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы. Тогда будет зачитаны фамилии всех жертв Катынской трагедии.

"Президент 13 апреля в Харькове, ведь там также есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере четырех местах", - отметил Глинский.

Информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил пресс-секретарь президента РП Блажей Спихальський. Он отметил, что детали участия президента в мероприятиях по поводу 80-летия Катыни будет обнародован во время пресс-конференции на следующей неделе.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия демонстрирует силу нарушая воздушное пространство других стран.

РБК-Украина писало, что Гаагский трибунал может начать расследование аннексии Крыма в этом году.

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