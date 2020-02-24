Россия является агрессором в Украине, - Дуда

Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда заявил, что Россия четко и последовательно нарушает международное право

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия демонстрирует силу нарушая воздушное пространство других стран. Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнике Sieci.

Дуда заявил, что Россия четко и последовательно нарушает международное право.

"Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится", - сказал он.

Польский президент отметил, что Российской Федерации не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.

"Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо", - отметил Анджей Дуда.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что Гаагский трибунал может начать расследование аннексии Крыма в этом году. По словам прокурора АР Крым Игоря Поночовного, на данный момент Офис прокурора Международного уголовного суда находится на стадии предварительного изучения полученной информации от Украины.