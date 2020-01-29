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Гаагский трибунал может начать расследование аннексии Крыма в этом году

Новости » Политика     29.01.2020 - 12:30
Гаагский трибунал может начать расследование аннексии Крыма в этом году
Фото: Игорь Поночовный (УНИАН)

В текущем году может быть начато официальное расследование по факту захвата Крыма

Украина ожидает, что в 2020 году прокурор Международного уголовного суда (Гаага, Нидерланды) начнет расследование по факту аннексии Крыма. Об этом на пресс-конференции сказал прокурор АР Крым Игорь Поночовный, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент Офис прокурора Международного уголовного суда находится на стадии предварительного изучения полученной от Украины информации. Этот этап подходит к концу и уже в текущем году может быть начато официальное расследование по факту захвата Крыма.

"Почему мы надеемся на 2020 год? Потому что во время последнего общения с Офисом прокурора МУС стало понятно, что финализируется уже ситуация", - отметил он.

Сейчас прокурор Международного суда Фату Бенсуда изучает вопрос комплиментарности дела, то есть фактически изучает, может ли Украина самостоятельно провести полноценное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Поночовный отметил, что украинские правоохранители могут провести расследование, но не могут обеспечить наказание для виновных, скрывающихся в РФ.

Напомним, ранее на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята обновленная резолюция по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В украинском МИД приветствовали такое решение Генассамблеи и завили, что принятый документ подтверждает непризнание аннексии Крыма.

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