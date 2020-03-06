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Дуда планує приїхати в Харків

Новини » Політика     06.03.2020 - 08:42
Дуда планує приїхати в Харків
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Дуда в Харкові планує вшанувати пам'ять жертв Катинської трагедії

Президент Польщі Анджей Дуда 13 квітня планує прибути до Харкова, де вшанує пам'ять жертв Катинської трагедії. Про це заявив у четвер у Варшаві віце-прем'єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Польщі Петро Глинський, повідомляє Dzieje.pl.

Як зазначив віце-прем'єр Глинський, центральні урочистості по вшануванню жертв Катинського злочину відбудуться на площі Пілсудського у центрі Варшави. Тоді будуть зачитані прізвища всіх жертв Катинської трагедії.

"Президент 13 квітня в Харкові, адже там також є Катинський цвинтар. Він буде в Харкові, оскільки злочини скоювалися в кількох, принаймні чотирьох місцях", - зазначив Глинський.

Інформацію про можливий візит Дуди в Харків поки не підтвердив прес-секретар президента РП Блажей Спихальський. Він зазначив, що деталі участі президента в заходах з нагоди 80-річчя Катині буде оприлюднено під час прес-конференції на наступному тижні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія демонструє силу порушуючи повітряний простір інших країн.

РБК-Україна писало, що Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році.

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