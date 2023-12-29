Дуда обговорив зі Столтенбергом порушення польського повітряного простору

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глава кабінету президента Польщі Марціна Масталерека.

"Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку", - відзначив Масталерека.

НАТО стежить за ситуацією

Як відзначив Столтенберг, Альянс солідарний з Польщею й залишається на зв'язку, доки не будуть встановлені усі факти.

"Говорив з президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент в Польщі. НАТО солідарне з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією і ми залишатимемось на зв'язку, доки не будуть встановлені факти. НАТО зберігає пильність", - написав генеральний секретар НАТО.

Ракетна атака на Україну

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну Х-59;

14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

Порушення польського повітряного простору

Оперативне командування Збройних сил Польщі зранку заявило про порушення повітряного простору невпізнаним об'єктом під час терористичної атаки Росії проти України.

Як відзначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, порушення повітряного простору є сигналом для союзників щодо необхідності посилити протиповітряну оборону України.

Генерал польської армії Роман Полька не виключає того, що Росія навмисно намагається спровокувати Польщу.