Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт глава кабинета президента Польши Марцина Масталерека.

"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала", - отметил Масталерека.

НАТО следит за ситуацией

Как отметил Столтенберг, Альянс солидарен с Польшей и остается на связи, пока не будут установлены все факты.

"Говорил с президентом Анджеем Дудой о ракетном инциденте в Польше. НАТО солидарно с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией и мы будем оставаться на связи, пока не будут установлены факты. НАТО сохраняет бдительность", - написал генеральный секретарь НАТО.

Ракетная атака на Украину

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА.

Также во время атаки врага запустил:

не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

пять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну Х-59;

14 зенитные управляемые ракеты С-300, которыми попал по Харькову.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Нарушение польского воздушного пространства

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.

Генерал польской армии Роман Полька не исключает того, что Россия намеренно пытается спровоцировать Польшу.